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Элтон Джон частично ослеп из-за болезни

Опубликовано:

Элтон Джон
Элтон Джон. Фото: Harry Durrant/Getty Images

Легендарный британский певец и композитор Элтон Джон частично ослеп - артист рассказал об этом в соцсетях. По его словам, это случилось из-за перенесенной инфекции, передает NUR.KZ.

В официальном профиле певца в Instagram появилась публикация, в которой он рассказал о своих проблемах со здоровьем.

"Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, после которой, к сожалению, один глаз может видеть лишь частично", - написал Элтон Джон.

По его словам, в настоящее время он проходит лечение, к сожалению, оно идет очень медленно, тем не менее артист надеется, что зрение вернется к пораженному глазу.

Также Джон поблагодарил своих врачей и семью за то, что они заботятся о нем.

По информации IMDb, Сэр Элтон Джон родился 25 марта 1947 года - его настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт. Он начал играть на фортепиано в четырехлетнем возрасте.

В 11 лет он выиграл стипендию в Королевской академии музыки. Его первая группа называлась Bluesology.

Дуайт решил сменить имя на Элтон Джон в честь двух известных саксофонистов.

В начале 1970-х годов он записал концептуальный альбом "Tumbleweed Connection". Он стал самым успешным поп-артистом 1970-х годов.

В 1997 году он был посвящен в рыцари.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2156869-elton-dzhon-chastichno-oslep-iz-za-bolezni/

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