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Трагедия в семье Мэрайи Кэри: певица лишилась матери и сестры в один день

Опубликовано:

Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри. Фото: instagram.com/mariahcarey

55-летняя американская певица и продюсер Мэрайя Кэри потеряла маму и сестру в один день. Артистка не раскрыла причину их смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на таблоид TMZ.

Певица рассказала о том, что в один день лишилась матери Патрисии и старшей сестры Элисон. Трагедия в звездной семье произошла в минувшие выходные.

"Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою мать в минувшие выходные. К сожалению, при трагическом стечении обстоятельств моя сестра рассталась с жизнью в тот же день", - рассказала изданию 55-летняя артистка", - написала Мэрайя Кэри.

Артистка также отметила, что ее успокаивает тот факт, что последние дни жизни матери она была рядом с ней. Она также добавила, что ценит всеобщую любовь, поддержку в это трудное время.

"Я чувствую себя счастливой, что смогла провести последнюю неделю со своей мамой перед ее кончиной", - призналась Кэри.

Стоит отметить, что отношения Мэрайи с сестрой и матерью были довольно сложными. Певица не общалась с Элисон с 1991 года. Когда Элисон было 15, она сбежала из дома, стала наркозависимой, занялась проституцией и заболела ВИЧ. А в 2020 году она подала в суд на мать, утверждая, что подвергалась сексуальному насилию в детстве.

Известно также, что 3 года назад Мэрайя Кэри отправила мать Патрицию в дом престарелых и продала недвижимость, принадлежащую сестре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2153712-tragediya-v-seme-merayi-keri-pevica-lishilas-materi-i-sestry-v-odin-den/

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