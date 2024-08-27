Трагедия в семье Мэрайи Кэри: певица лишилась матери и сестры в один день

55-летняя американская певица и продюсер Мэрайя Кэри потеряла маму и сестру в один день. Артистка не раскрыла причину их смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на таблоид TMZ.

Певица рассказала о том, что в один день лишилась матери Патрисии и старшей сестры Элисон. Трагедия в звездной семье произошла в минувшие выходные.

"Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою мать в минувшие выходные. К сожалению, при трагическом стечении обстоятельств моя сестра рассталась с жизнью в тот же день", - рассказала изданию 55-летняя артистка", - написала Мэрайя Кэри.

Артистка также отметила, что ее успокаивает тот факт, что последние дни жизни матери она была рядом с ней. Она также добавила, что ценит всеобщую любовь, поддержку в это трудное время.

"Я чувствую себя счастливой, что смогла провести последнюю неделю со своей мамой перед ее кончиной", - призналась Кэри.

Стоит отметить, что отношения Мэрайи с сестрой и матерью были довольно сложными. Певица не общалась с Элисон с 1991 года. Когда Элисон было 15, она сбежала из дома, стала наркозависимой, занялась проституцией и заболела ВИЧ. А в 2020 году она подала в суд на мать, утверждая, что подвергалась сексуальному насилию в детстве.

Известно также, что 3 года назад Мэрайя Кэри отправила мать Патрицию в дом престарелых и продала недвижимость, принадлежащую сестре.