"Не летают самолеты": Клава Кока с любимым оказались "в плену" у горящего острова

Российская исполнительница Клава Кока рассказала о форс-мажоре, который произошел с нею и ее возлюбленным Александром Повериным на острове Мадейра, передает NUR.KZ.

Клава сообщила, что остров Мадейра стал настоящей загадкой для них. Сначала они не могли приземлиться из-за ветра и оказались здесь только спустя сутки, а после здесь начался пожар.

"Если коротко - застряли на острове: не летают самолеты и пожар растет", - написала она в сторис.

Однако Клава решила не акцентировать внимание на минусах, а радоваться плюсам.

"В таких форс-мажорах и есть жизнь. И есть только два пути - сидеть злиться из-за этого или искать плюсы", - заявила она.

Сторис Клавы Коки. Скрин: instagram.com/klavacoca

Певица призналась, что впервые на некоторое время отдохнула от соцсетей, однако обещанный пост все же выложила.

"Наша любовь - пожар. Прилетели на остров и он загорелся. Не летают самолеты, но любовь - выше облаков", - написала она.