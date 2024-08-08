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Концерты Тейлор Свифт в Вене отменены из-за угрозы терактов. Власти задержали двух подозреваемых

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Тейлор Свифт
Тейлор Свифт. Фото: Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Три концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене, которые должны были состояться в четверг, пятницу и субботу, отменены после задержания двух подозреваемых в подготовке терактов в австрийской столице.

"В связи с подтверждением официальных лиц о планируемом теракте на стадионе "Эрнст Хаппель", у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности. Деньги за все билеты будут возвращены в течение 10 рабочих дней", — говорится в заявлении местных организаторов, компании Barracuda Music.

Ранее глава Управления общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф сообщил, в городе Терниц по подозрению в подготовке нападений был задержан 19-летний австрийский гражданин. Еще одного человека задержали в Вене, но информации о нем власти не предоставили.

"Мы установили наличие соответствующих подготовительных действий, а также то, что 19-летний подозреваемый нацелился на концерты Тейлор Свифт в Вене. Согласно расследованию, оба подозреваемых радикализировались в интернете", — сказал Руф. По его словам, 19-летний задержанный "присягнул на верность группировке "Исламское государство" в начале июля".

Руф также сообщил, что в доме подозреваемого были изъяты химические вещества, они отправлены на экспертизу.

В полиции Австрии сообщили, что на каждом из концертов Тейлор Свифт в рамках тура Eras ожидалось до 65 тысяч зрителей.

Европейская часть турне стартовала в Париже в мае, после этого поп-звезда успела выступить в Швеции, Португалии, Испании, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Швейцарии, Италии, Германии и Польше.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что отмена концертов Свифт стала "горьким разочарованием" для ее фанатов, но ситуация была очень серьезной.

"Благодаря интенсивному сотрудничеству нашей полиции и недавно созданной службы DSN ( Управление государственной безопасности и разведки Австрии)с иностранными спецслужбами, угроза была распознана на ранней стадии, ее удалось устранить и предотвратить трагедию", — написал он в соцсети X.

По его словам, расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2146485-koncerty-teylor-svift-v-vene-otmeneny-iz-za-ugrozy-teraktov-vlasti-zaderzhali-dvuh-podozrevaemyh/

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