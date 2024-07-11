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Умерла звезда фильма "Сияние" Шелли Дюваль

Опубликовано:

Шелли Дюваль
Шелли Дюваль. Фото: Stanley Bielecki Movie Collection/Getty Images

В США в возрасте 75 лет умерла актриса Шелли Дюваль, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hollywood Reporter. О смерти сообщил партнер актрисы Дэн Гилрой.

По данным издания, Дюваль умерла во сне от осложнений, вызванных диабетом, в своем доме в штате Техас.

"От нас ушел мой дорогой, милый, замечательный спутник жизни и друг. Слишком много страданий в последнее время… теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли", - рассказал изданию Дэн Гилрой, партнер актрисы с 1989 года.

По данным сайта IMDb, Шелли Дюваль родилась в 1949 году в Техасе. В 1970 году на одной из вечеринок ее заметили агенты по поиску талантов. Позже режиссер Роберт Альтман предложил ей сняться в его фильме. Ее дебютная роль пришлась на фильм "Брюстер МакКлауд".

Позже Дюваль постоянно снималась в фильмах Альтмана, пока к ней не пришел огромный успех в фильме "Три женщины" в 1977 году. Она получила награду за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале 1977 года.

Больше всего Шелли была известна тем, что сыграла роль Венди Торренс в фильме Стэнли Кубрика "Сияние" с Джеком Николсоном. Во время съемок этого фильма Кубрик психологически мучил Дюваль, вызывая у нее огромный стресс и влияя на ее психическое состояние. Он часто полностью игнорировал ее во время съемок или создавал ситуации, которые вызывали у нее огромный страх и беспокойство. Наиболее очевидным примером является то, что Кубрик переснимал знаменитую сцену с бейсбольной битой с Дюваль и Николсоном 127 раз, что является мировым рекордом по количеству дублей на любой съемочной площадке.

С 2002 года Шелли Дюваль не снималась в кино, а жила обычной жизнью в своем доме в Бланко, в штате Техас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2132667-umerla-zvezda-filma-siyanie-shelli-dyuval/

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