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Новости русской службы Би-би-си

Поклонники Тейлор Свифт сотрясли Землю на ее концерте в Эдинбурге. В буквальном смысле

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Тейлор Свифт
Тейлор Свифт. Фото: Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Американская поп-звезда Тейлор Свифт в минувшие выходные дала три концерта в столице Шотландии, где вновь, как и год назад, произвела небольшое землетрясение.

Строго говоря, колебания земной поверхности устроили фанаты певицы, но не без ее участия: она активно призывала их танцевать и топать.

В итоге станции мониторинга зафиксировали сейсмическую активность, которая ощущалась на расстоянии 6 км от места проведения концерта.

Самый большой переполох поклонники певицы устроили во время исполнения трех песен: Cruel Summer, Ready For It? и Champagne Problems.

Первый из трех концертов в Эдинбурге в пятницу, собравший 73 тысячи зрителей, оказался самым энергичным: фанаты толкали Землю с максимальным моментом силы в 23,4 ньютон-метра — немного сильнее, чем в субботу и воскресенье, 22,8 Н·м и 23,3 Н·м соответственно.

Сейсмическая активность достигла пика во время исполнения Ready For It? — по оценкам, танцующие произвели около 80 кВт энергии, что эквивалентно примерно 6000 автомобильных аккумуляторов.

В основном сейсмическую активность вызвало топанье ног, но датчики среагировали и на продолжавшиеся четыре минуты аплодисменты после исполнения Champagne Problems.

Фанаты певицы не в первый раз сотрясают Землю: во время гастролей Свифт в Сиэтле и Лос-Анджелесе также были зарегистрированы сейсмические колебания, причем концерт в Сиэтле вызвал активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3.

«Удивительно, что мы смогли дистанционно измерить реакцию тысяч зрителей концерта с помощью наших данных, — сказал Каллум Харрисон, сейсмолог Британской геологической службы. — Возможность исследовать сейсмическую активность, вызванную другим явлением, была захватывающей. Очевидно, что репутации Шотландии как страны, собирающей самых восторженных зрителей, ничего не грозит!»

Хотя сейсмическую активность зафиксировали две станции, одна — на расстоянии 6 км от стадиона, по словам экспертов, почувствовать колебания земной поверхности можно было, лишь находясь в непосредственной близости от места концерта.

Концерты в Эдинбурге были первыми из 17 выступлений Свифт в Великобритании, кульминацией которых станет, как ожидается, рекордный концерт на лондонском стадионе «Уэмбли», где певица будет выступать на протяжении восьми вечеров.

Мировое турне Свифт включает 152 стадионных концерта. Предполагается, что к своему завершению в декабре гастроли принесут более 2 млрд долларов и станут самыми прибыльными в истории.

Три трехчасовых выступления Свифт в Эдинбурге, охватывающих всю ее карьеру, посетили 200 тысяч поклонников певицы, съехавшихся в Шотландию со всего мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2117112-poklonniki-teylor-svift-sotryasli-zemlyu-na-ee-koncerte-v-edinburge-v-bukvalnom-smysle/

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