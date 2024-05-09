Рэпера Оксимирона объявили в розыск в России

МВД России объявило в розыск рэпера Мирона Федорова, выступающего под псевдонимом Оксимирона (Oxxxymiron). Карточка опубликована в базе на сайте ведомства.

По данным ТАСС, в отношении Оксимирона (настоящее имя — Мирон Федоров) было возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской

Как сообщает РБК, Минюст России признал рэпера Оксимирона иностранным агентом еще в октябре 2022 года. В том же году рэпер покинул Россию.

Отмечается, что музыканта неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Кроме того, в январе 2023 года музыканта привлекли к ответственности по статье о публичных призывах к нарушению территориальной целостности России — речь шла о его песне "Ойда". Впоследствии эту песню признали запрещенной к распространению на территории России.

Добавим, что согласно информации на официальном сайте музыканта, Oxxxymiron (Мирон Федоров) – российский хип-хоп исполнитель, автор текстов. Родился 31 января 1985 года в Ленинграде.

С 2008 год под псевдонимом Oxxxymiron (от лит. термина "оксимюрон" - сочетание противоречивых понятий) хип-хоп исполнитель выпускает свои треки и активно участвует в рэп-баттлах.

В 2023 году отправился в большой концертный тур под названием World Tour.