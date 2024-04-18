"Ты всегда в моем сердце": Ани Лорак сообщила о смерти отца

Украинская исполнительница Ани Лорак потеряла отца - о его смерти она сообщила в Instagram, опубликовав архивную фотографию с небольшим посланием, передает NUR.KZ.

45-летняя исполнительница хитов "Удержи мое сердце" и "Солнце" сообщила о личной трагедии в Instagram, но причину смерти отца называть не стала.

Ограничилась Лорак лишь коротким обращением к родному человеку. Его она написала под архивной фотографией с отцом, которую опубликовала в Instagram-аккаунте.

"Прощай, папа... Ты всегда в моем сердце", - написала артистка.

Как пишет портал teleprogramma.pro, отец Ани Лорак, Мирослав Иванович Куек, был дирижером по образованию. Родители развелись еще до рождения девочки – очередная беременность матери не повлияла на решение о разрыве.