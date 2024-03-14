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Эзотерика

Умер звезда команды КВН "Азия Микс" Марат Джуманалиев

Опубликовано:

Марат Джуманалиев
Марат Джуманалиев. Кадр из видео: youtube.com/@kvn

В Бишкеке скончался участник известной команды Клуба веселых и находчивых "Азия Микс" Марат "Маратик" Джуманалиев - актер был чемпионом КВН.

О смерти актера сообщили Sputnik Кыргызстан в его окружении. Сообщается, что после чемпионства в КВН Джуманалиев участвовал в различных благотворительных проектах.

По информации Kaktus Media, КВНщик умер от травмы головы - он упал дома и ударился головой.

Также в соцсетях о смерти Джуманалиев его друзья и коллеги.

"Наш большой брат Марат покинул этот мир, сделайте за него дуа, я свидетельствую что он был хорошим и достойным братом", - опубликовал пост президент Национальной Федерации Джиу-джитсу Кыргызстана Абдурахман Муртазалиев.

В своем профиле в Instagram о смерти КВНщика сообщил его сокомандник Ростислав Ященко.

Ростислав Ященко и Марат Джуманалиев
Ростислав Ященко и Марат Джуманалиев. Фото: instagram.com/rasya

Напомним, в 2022 году Марат Джуманалиев оказался в центре скандала - его задержали в Бишкеке, заподозрив в мошенничестве. Позже в правоохранительных органах подтвердили, что среди задержанных участник известной команды КВН "Азия Микс" Марат Джуманалиев.

Позже его отпустили - КВНщик записал обращение, в котором пояснил, что произошло недоразумение.

На официальном сайте команды говорится, что "Азия Микс" - первая команда КВН из Кыргызстана в Высшей Лиге КВН. В 2012 году они стали чемпионами Первой лиги, а в 2016 - чемпионами Высшей лиги КВН. Джуманалиев и ряд других участников команды появились в ее обновленном составе в 2015 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2068413-umer-zvezda-komandy-kvn-aziya-miks-marat-dzhumanaliev/

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