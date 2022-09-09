Участника команды КВН "Азия MIX" задержали в Бишкеке, заподозрив в мошенничестве

Марат Джуманалиев. Фото: nstagram.com/marat_dms

В Кыргызстане задержали двоих человек, подозреваемых в мошенничестве – на крупную сумму денег был обманут директор одной из компаний. Позже стало известно, что один из задержанных – участник популярной команды КВН "Азия MIX" Марат Джуманалиев.

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана задержали подозреваемых в мошенничестве, передает издание 24.kg.

"Задержаны граждане Кыргызстана Д.М.С. и С.А.К. Преследуя корыстные цели, войдя в доверие гендиректора ОсОО "Спекулянт", они завладели крупной суммой денег в иностранной валюте, обещая оказать содействие в разрешении его вопросов в правоохранительных органах. Но, не исполнив обещаний, начали оказывать давление на родственников Щербины (потерпевшего – прим. ред.), угрожая связями в высшем руководстве республики, а также личным знакомством с сыном председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева", – говорится в сообщении кыргызского ведомства.

Позже в правоохранительных органах изданию подтвердили, что один из задержанных – участник известной команды КВН "Азия MIX" Марат Джуманалиев.

Уточняется, что Джуманалиева задержали на 48 часов. Он водворен в изолятор временного содержания.

Также отмечается, что задержанные уже дали признательные показания. Расследование продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987080-uchastnika-komandy-kvn-aziya-mix-zaderzhali-v-bishkeke-zapodozriv-v-moshennichestve/