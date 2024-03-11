Умерла диктор и телеведущая "Голубого огонька" Светлана Моргунова

В России скончалась диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова. Причиной смерти, как сообщили ее близкие, стал отрыв тромба, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

В возрасте 84 лет в России умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова.

Как сообщила изданию ее близкая подруга Вера Мусатова, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Похороны Моргуновой состоятся во вторник.

По информации на сайте Вокруг ТВ, Светлана Моргунова родилась 7 марта 1940 года в Москве. Прошла отбор в Театр имени Моссовета, но затем изменила свое решение, поступив в школу дикторов к Юрию Левитану.

На телевидении начала работать в 1961 году. Вела информационную программу "Время", зачитывала телезрителям программу передач. С 1962 года стала ведущей новогоднего "Голубого огонька".

Помимо карьеры на телевидении, вела вживую главные концерты страны в 1970–1980-е годы, проходившие в Колонном зале Дома Союзов, Кремлевском дворце.