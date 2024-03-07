Смерть на съемках: реквизитор фильма Алека Болдуина признана виновной в непредумышленном убийстве

Реквизитор фильма "Ржавчина" Ханна Гутьеррес-Рид признана виновной в смерти на съемочной площадке оператора Галины Хатчинс. Гутьеррес-Рид отвечала на съемках за оружие, и присяжные пришли к выводу, что это по ее вине среди холостых патронов оказался боевой.

Украинский оператор Галина Хатчинс (в девичестве Андросович) погибла на съемках «Ржавчины» (Rust) в США в октябре 2021 года. Исполнитель главной роли и продюсер фильма Алек Болдуин репетировал движение с револьвером, нажал на курок — и оказалось, что оружие заряжено боевым патроном. Пуля убила Хатчинс и ранила режиссера фильма Джоэла Соузу.

Алеку Болдуину тоже предстоит суд по обвинению в непредумышленном убийстве. Вердикт по делу реквизитора, возможно, поможет ему защищаться: его адвокаты теперь могут заявить, что боевой патрон попал на съемочную площадку по вине Гутьеррес-Рид, а их клиент не мог об этом знать.

Ханне Гутьеррес-Рид грозят до трех лет тюрьмы.

Сторона обвинения предъявила в суде доказательства того, что она взяла с собой из дому на съемки в штат Нью-Мексико коробку собственных боевых патронов, и эти патроны случайно перемешались с холостыми.

В итоге, как заявили прокуроры и согласился суд, боевой патрон в результате халатности и безответственности Гутьеррес-Рид и трагического стечения обстоятельств оказался заряжен в реквизитный револьвер, которым манипулировал перед камерой Алек Болдуин.

Присяжные вынесли вердикт довольно быстро: они совещались меньше трех часов.

Адвокат Гутьеррес-Рид говорил в суде, что сторона обвинения не смогла доказать, что его подопечная — единственная виновница смерти Хатчинс, и что ее сделали козлом отпущения.

Среди свидетелей, выступавших в суде, был и режиссер Джоэл Соуза. Он вспоминал, что сразу после рокового выстрела Гутьеррес-Рид несколько раз сказала: «Прости, Джоэл!»

Съемки «Ржавчины» после смерти Хатчинс были остановлены, но в прошлом году команда фильма решила в память о Галине доснять его, пригласив в качестве исполнительного продюсера ее вдовца, Мэтью Хатчинса.