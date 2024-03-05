Акбота Керимбекова сообщила о переносе концертов в Таразе и Мерке из-за болезни (видео)

Казахстанская певица Акбота Керимбекова записала видеообращение в соцсети и сообщила о переносе даты концертов в Таразе и Мерке в связи с ее болезнью, передает NUR.KZ.

На кадрах заметно, что артистка очень плохо себя чувствует.

"Дорогие мои зрители, концерты, которые должны были пройти в Таразе и Мерке 6 и 7 марта я вынуждена перенести на более поздний срок. Причину вы, наверное, и сами видите. Из-за того, что я сильно заболела.

Главное, чтобы были мир и спокойствие на нашей земле. Думаю, что впереди будет еще много творческих вечеров. Главное, чтобы мы все не болели. Ведь не зря говорят, что человек предполагает, а Бог располагает", - рассказала она.

Певица принесла свои извинения и выразила надежду на скорую встречу со зрителями.

"Не смогу петь в таком состоянии. Еще раз приношу свои извинения. Не болейте. Надеюсь, что уже скоро смогу увидеться с вами", - заключила она.

Подписчики пожелали Акботе скорейшего выздоровления и оставили свои теплые слова поддержки.