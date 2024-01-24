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Умер основатель группы Boney M Фрэнк Фариан

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Фрэнк Фариан
Фрэнк Фариан. Фото: facebook.com/FrankFarianProductions

Немецкий музыкант, автор песен и создатель популярной группы Boney M Фрэнк Фариан скончался на 83-м году жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

О смерти музыканта стало известно вчера, 23 января. По словам его семьи, Франк Фариан умер в возрасте 82 лет в своем доме в Майами.

Как пишет The Guardian, Франц Ройтер (настоящее имя) родился в Кирне, западная Германия.

Он начал свою карьеру как сольный музыкант, прославившись исполнением кавера кантри-песни Rocky на немецком языке.

В 1974 году ему пришла в голову идея о создании диско-группы Boney M, которая добилась большого успеха с такими хитами, как "Daddy Cool" (1976), "Rasputin" (1978) и "Rivers of Babylon" (1978).

Позже Фариан также продюсировал поп-дуэт Milli Vanilli, который оказался в центре скандала, когда выяснилось, что вокалисты пели не сами, а лишь синхронизировали движение губ с вокалом других людей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2057177-umer-osnovatel-gruppy-boney-m-frenk-farian/

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