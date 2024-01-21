Актер Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс

Большое жюри присяжных в американском штате Нью-Мексико предъявило обвинения голливудскому актеру Алеку Болдуину в связи со смертью Галины Хатчинс, в которую он случайно выстрелил из реквизитного револьвера во время съемок в октябре 2021 года.

По решению присяжных, Болдуин обвиняется в непредумышленном убийстве на съемочной площадке фильма Rust ("Раст").

Предыдущие обвинения против актера были сняты в апреле прошлого года, всего за две недели до того, как должен был начаться суд.

Однако затем прокуроры заявили, что появились дополнительные факты, которые требуют повторного рассмотрения. В частности, они провели новую экспертизу оружия, из которого была убита Хатчинс.

Болдуин настаивал, что не нажимал на спусковой крючок и только взвел курок револьвера. "Я не знаю, что произошло на площадке. Не знаю, как боевой патрон оказался в этом револьвере. Не знаю", - сказал Болдуин в интервью телеканалу Эй-би-си в декабре 2021 года.

Однако после экспертизы прокуроры в Нью-Мексико заключили, что выстрел не мог быть произведен без нажатия на крючок.

Адвокаты Болдуина заявили Би-би-си, что "полностью готовы к судебному заседанию".

Обвинение было вынесено на основе двух альтернативных предположений: Болдуин либо проявил халатность при использовании огнестрельного оружия, либо действовал с "полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Прокуроры указали, что актера можно осудить только по одному из этих обвинений, а не по обоим.

Адвокат, представляющий семью Хатчинс, сказал, что его клиенты "с нетерпением ждут уголовного процесса".

"Наши клиенты всегда стремились узнать правду о том, что произошло в тот день, когда Галина Хатчинс трагически погибла от выстрела", - заявила Глория Оллред.

"Холодный пистолет"

42-летняя уроженка Украины Хатчинс была убита во время репетиции одной из сцен выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин и который по какой-то причине оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых.

Болдуин был уверен, что револьвер заряжен холостыми патронами, так как ассистент режиссера, передавший ему оружие, выкрикнул фразу "cold gun" (то есть "холодный пистолет"), что означает безопасность.

Галина Хатчинс. Фото: Fred Hayes/Getty Images

Ранее сообщалось, что обвинение в непредумышленном убийстве также должны были предъявить менеджеру по оружейному реквизиту Ханне Гутьеррес-Рид.

Если Болдуин и Гутьеррес-Рид будут признаны виновными, им грозит до 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 5 тыс. долларов.

Галина Хатчинс родилась и выросла в Украине. Она окончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году она получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора. В 2019 году Журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" (Archenem) и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').