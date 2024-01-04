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Скончался звезда КВН Станислав Агафонов

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Станислав Агафонов
Станислав Агафонов. Фото: instagram.com/agafonagafonov

Скончался автор и худрук нескольких команд КВН, финалист телешоу "Comedy Батл" Станислав Агафонов. Печальную весть сообщил в Telegram-канале директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Станиславу Агафонову было 40 лет.

"Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе "Сборная Большого Московского цирка". Буквально недавно вспоминал теплыми слова Станислава, так как было приятно работать с ним. Покойся с миром, дорогой Стас", - написал Запашный.

Под последними постами Станислава в Instagram подписчики выражают свои соболезнования, отмечая, что не могут поверить в случившееся.

"У меня шок, покойся с миром", "Стас, как же так?! Мы тебя любили", "Ребята, что случилось? Как так вышло?", "Светлая память, спасибо тебе за все", "Искренние соболезнования, не верится, такой молодой", - пишут пользователи соцсети.

Как пишет NEWS.ru, Агафонов родился в Братске 1 марта 1983 года, после чего переехал в Иркутск. Он был участником Высшей лиги КВН в составе команды "Байкал", чемпионом Высшей лиги КВН как худрук команды "Раисы".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2053891-skonchalsya-zvezda-kvn-stanislav-agafonov/

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