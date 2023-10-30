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"Мои друзья зовут меня Мэтти. Я должен быть мертв". Кем был Мэттью Перри для миллионов своих поклонников

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Поклонники Мэттью Пэрри в Нью-Йорке
Поклонники Мэттью Пэрри в Нью-Йорке. Фото: John Lamparski/Getty Images

В субботу стало известно о смерти актера Мэттью Перри, звезды одного из главных подростковых сериалов-ситкомов "Друзья". Этот сериал шел десять лет, с 1994-го по 2004-й, и его герои буквально стали частью жизнью тех, кто в эти годы приходил из школы и вузов — и устраивался у телевизора. К последней фотографии Перри в его инстаграме более 200 тыс. выражений соболезнований. Там пишут: "Надеюсь ты знал и еще будешь знать, насколько ты был любим здесь".

Новый подростковый бум

Первая половина 1990-х годов — время бума подростковых ситкомов, и если мы говорим про школьников из стран бывшего СССР, для них это было еще и буквально открытие нового мира. Американские "Беверли-Хиллз 90210" и "Мелроуз Плейс", французский "Элен и ребята" стали культовыми с первых же серий. Потому что они были про отношения, и у этих отношений был совсем другой язык: более простой и открытый.

"Друзья" вышли в 1994 году, и даже на этом фоне «великим» и «обязательным к просмотру» его стали называть с первых же серий. Его шестеро одиноких героев в поисках личной жизни попали в аудиторию настолько, что следующие несколько лет публика называла актеров именами их персонажей. Подростки, поколение 20-30-летних отождествляли свою жизнь с тем, что происходило с их героями.

Сказалась — и про это многое писалось в годы выхода "Друзей" — химия между самими актерами, эта компания идеально подошла друг другу. Издание USA Today в своем тексте, посвященном завершению сериала в 2004 году, даже писало, что все его герои недобрали индивидуальных наград именно из-за того, что воспринимались как единое целое. Тогда как наград в целом были десятки, на одну только премию "Эмми" в разных номинациях "Друзья" выдвигались 44 раза.

В Великобритании сериал любили настолько, что, например, в 2015-м проводили фестиваль к одной из годовщин его выхода. А часть серий "Друзей" — в знак любви к фанатам снималась в Лондоне.

Мэттью Пэрри
Мэттью Пэрри. Фото: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Актер и друг будущего премьера

Мэттью Перри в "Друзьях" играл персонажа по имени Чендлер: немного застенчивый и закомплексованный остряк, который успешно делал одну карьеру, потом начал другую, но вот с личной жизнью все долго не удавалось.

Отец Мэттью Перри был актером, мать — пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо. А нынешний премьер — Джастин Трюдо был другом детства Перри. Актерством он занимался с детства, сыграл эпизодическую роль в том же "Беверли Хиллз 90210". Потом же случились "Друзья".

Перри не стал заложником одной роли. Он снялся в криминальной комедии "Девять ярдов" с Брюсом Уиллисом в главной роли, в начале 2000-х ее несколько раз показывали по российским телеканалам. Появлялся в еще одном культовом сериале об американской политике "Западное крыло".

Само собой, он был героем многочисленных воссоединений актеров "Друзей" в ходе ток-шоу и в специальном эпизоде 2021 года "Друзья. Воссоединение".

И одна большая ужасная вещь

В 2022 году он выпустил мемуары "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь" (они изданы в России). Они начинались со слов: "Привет, меня зовут Мэттью, хотя вы можете знать меня под другим именем. Мои друзья зовут меня Мэтти. И я должен быть мертв".

В этой исповедальной книге Перри рассказывает о том, что уже к 20 годам своей жизни понял, что он зависим от алкоголя, позже к нему добавились обезболивающие типа викодина и тяжелые наркотики. Он прошел как минимум через две серьезные операции, вызванные употреблением алкоголя и веществ. И, по своей собственной оценке, потратил 7 млн долларов на лечение от зависимости.

Тело Перри нашли в его доме в Лос-Анджелесе. Пока медики не говорят, есть ли связь между смертью и зависимостями актера. The Los Angeles Times пишет, что рядом с телом алкоголя и веществ не обнаружено. А опрошенные изданием соседи говорят, что не припоминают никаких инцидентов, последние дни актер делал мелкий ремонт в доме и вокруг него.

В полиции говорят, что выяснение причин смерти актера может занять несколько недель.

Поклонники Мэттью Пэрри в Индии
Поклонники Мэттью Пэрри в Индии. Фото: Niharika Kulkarni/NurPhoto/Getty Images

Спасибо за смех

Соболезнования семье Перри идут со всего мира, их выразили сотни его знаменитых коллег. Джастин Трюдо написал в соцсети Х: "Я никогда не забуду школьные игры, в которые мы играли, и я знаю, что люди во всем мире никогда не забудут ту радость, которую ты им принес. Спасибо за смех, Мэттью".

"Он всегда был самым забавным человеком в комнате. Более того, он был самым милым, с щедрым и бескорыстным сердцем", — говорится в заявлении создателей "Друзей" Марты Кауфман и Дэвида Крейна, а также исполнительного продюсера Кевина Брая.

О смерти Перри стало известно прямо во время завершения эфира одного из главных американских шоу Saturday Night Live. Ведущие прервали его, показали фото Перри и после короткого молчания просто сказали: "Спокойной ночи".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2043261-moi-druzya-zovut-menya-metti-ya-dolzhen-byt-mertv-kem-byl-mettyu-perri-dlya-millionov-svoih-poklonnikov/

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