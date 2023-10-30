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Полиция ведет расследование по факту смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"

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Шахназ Жылкайдаров
Шахназ Жылкайдаров. Фото: Telegram/Шахназ Жылкаидаров

Полицейские ведут расследование по факту смерти 21-летнего мобилографа Шахназа Жылкайдарова на концерте группы "Ирина Кайратовна" в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

"По факту смерти мобилографа возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, назначенные экспертизы еще не готовы. По указанному факту проводится досудебное расследование по статье "смерть лица", – сообщили в ведомстве.

В полиции добавили, что иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.

Напомним, 14 октября на концерте группы "Ирина Кайратовна" в Астане потерял сознание и умер 21-летний мобилограф Шахназ Жылкайдаров. Об этом объявили сами участники группы на сцене, отменив концерт.

15 октября участники "Ирины Кайратовны" на официальной странице коллектива в соцсетях выразили соболезнования в связи со смертью Шахназа. Запланированные на 14-15 октября концерты в Астане отменили.

Кроме того, музыканты заявили, что их предстоящий тур по Европе будет посвящен памяти Жылкайдарова.

Позже стала известна предварительная причина смерти 21-летнего мобилографа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2043210-politsiya-vedet-rassledovanie-po-faktu-smerti-mobilografa-iriny-kayratovny/

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