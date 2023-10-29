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Скончался звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри

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Мэттью Перри
Мэттью Перри. Фото: Frederick M. Brown / Getty Images

Вчера, 28 октября, в Лос-Анджелесе в собственном доме скончался звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Ему было 54 года, передает NUR.KZ со ссылкой на The Los Angeles Times.

28 октября в возрасте 54 лет ушел из жизни звезда сериала "Друзья" актер Мэттью Перри. Как сообщили источники издания в правоохранительных органах, исполнителя роли Чендлера Бинга нашли мертвым в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Причина смерти пока не называется, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено.

По информации на сайте IMDb, Мэттью Лэнгфорд Перри родился 19 августа 1969 года в штате Массачусетс в семье канадской журналистки Сюзанны Мари Лэнгфорд и американского актера Джона Беннета Перри.

Перри вырос в Оттаве (Онтарио), где стал лучшим теннисистом Канады среди юниоров. Однако после переезда в Лос-Анджелес в возрасте 15 лет к своему отцу он стал больше интересоваться актерской деятельностью.

За свою карьеру в кино снялся в десятках картинах, включая "Девять ярдов", "Триумф: История Рона Кларка". Но самым известным проектом стал сериал "Друзья", в котором он исполнил роль Чендлера Бинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2042995-skonchalsya-zvezda-seriala-druzya-mettyu-perri/

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