"Я не смогла сдержать слез": Роза Алкожа рассказала, что ее дочь перенесла операцию

Роза Алкожа. Фото: instagram.com/roza_alqozha

Певица Роза Алкожа рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее дочь перенесла операцию. Артистка поблагодарила всех неравнодушных за сопереживания и теплые слова поддержки, передает NUR.KZ.

Роза Алкожа встревожила фанатов своим постом, который написала накануне. Она поделилась своими переживаниями, которые испытала, пока ее дочь была на операционном столе.

"Я не буду надевать этот халат, он прозрачный, не сниму свои штаны", - немного покапризничала доча.

Моя сильная и умная девочка позвала меня с собой, обняв перед операцией. Я не смогла сдержать слез. Они лились рекой.

Пока шла операция, у меня иссякли силы. Оказывается, время может так долго тянуться. Слава Аллаху, теперь ждем, когда она проснется. Пусть будет доволен Аллах всеми, кто поддержал", - написала артистка, поблагодарив также врачей.

Позже Роза Алкожа сообщила, что с ее дочерью все в порядке, девочке нужен уход, который ей окажут близкие уже дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2026983-ya-ne-smogla-sderzhat-slez-roza-alkozha-rasskazala-chto-ee-doch-perenesla-operatsiyu/