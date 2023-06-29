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Мадонну выписали из больницы. Она попала в реанимацию с бактериальной инфекцией

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Мадонна
Мадонна. Фото: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Певицу Мадонну выписали из больницы, она находится дома и чувствует себя лучше после пребывания в реанимации, выяснила Би-би-си.

Как сообщается, из больницы Мадонну доставили на скорой помощи в ее нью-йоркский дом.

«С ней все в порядке», – сказал источник телекомпании CNN.

Ранее менеджер Мадонны Гай Озри рассказал, что в субботу она была госпитализирована на фоне «серьезной бактериальной инфекции».

Пока неясно, что вызвало инфекцию у Мадонны, но врачи сказали, что ее состояние требовало лечения в отделении интенсивной терапии.

64-летняя певица должна была начать семимесячное мировое турне в ближайшие недели, но была вынуждена отложить его.

Всего в рамках тура Celebration было запланировано около 50 концертов.

Мадонна, которая редко распространяется о своем здоровье, в последние недели проводила финальные репетиции перед началом выступлений.

Под постом Озри в инстаграме мировые знаменитости оставили множество комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления Мадонне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2026874-madonnu-vypisali-iz-bolnitsy-ona-popala-v-reanimatsiyu-s-bakterialnoy-infektsiey/

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