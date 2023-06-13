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Звезда фильма "Однажды в Америке" актер Трит Уильямс разбился на мотоцикле

Опубликовано:

Трит Уильямс
Трит Уильямс. Фото: John Paul Filo/CBS via Getty Images

Американский актер и режиссер Трит Уильямс, сыгравший в фильмах "Однажды в Америке" и "На самом дне океана", трагически скончался в возрасте 71 года. Об этом пишет издание People.

Актер погиб в результате аварии в понедельник вечером по местному времени. Его мотоцикл столкнулся с движущимся автомобилем недалеко от штата Вермонт.

Смерть актера подтвердил изданию его агент Барри Макферсон.

"Он поворачивал налево или направо, и его подрезала машина. Я просто опустошен. Он был таким талантливым. Он был сердцем Голливуда с конца 1970-х годов", - сообщил Макферсон.

По сообщению Eurunews со ссылкой на заявление полиции штата, Уильямс не смог избежать столкновения, и его выбросило из мотоцикла. Он получил серьезные травмы и был доставлен по воздуху в медицинский центр, где он и умер.

Актерская работа Трита Уильямса началась еще в 70-х годах, когда он сыграл в фильме "Смертоносный герой", после чего его карьера пошла в гору.

В 1979 году Уильямс снялся в экранизации мюзикла "Волосы" и был номинирован на премию "Золотой глобус" в категории "Прорыв года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2024578-zvezda-filma-odnazhdy-v-amerike-akter-trit-uilyams-razbilsya-na-mototsikle/

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