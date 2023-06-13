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"Не инфаркт": попавший в больницу Стас Пьеха рассказал о состоянии здоровья

Опубликовано:

Стас Пьеха
Стас Пьеха. Фото: instagram.com/wolfieha

Российский певец Стас Пьеха, госпитализированный 11 июня с жалобами на боли в сердце, сообщил подписчикам в Instagram о своем здоровье. Он поблагодарил всех, кто переживал за него, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что Стаса Пьеху госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил Телеграм-канал Mash, 41-летнему певцу провели экстренную коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством - это воздействие на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже.

Пьеха вышел на связь со своими подписчиками в Instagram.

"Написали тут обо мне всякого и диагнозы, и выводы, а ведь я и сам не получил еще окончательного вердикта и инструкций, но точно знаю, что не инфаркт, и это уже прекрасно!" - отметил он.

Артист поблагодарил всех за теплые слова поддержки.

"И еще раз хочется сказать спасибо всем, кто проявил небезразличие, заботу, написал теплые слова поддержки и любви! Настолько много посланий, что не знаю сколько уйдет времени на ответы, но от этого очень тепло и радостно! С большой любовью и благодарностью!!! Ваш Стас Пьеха", - написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2024495-ne-infarkt-popavshiy-v-bolnitsu-stas-peha-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya/

Автор: Салтанат Шорай
"Не инфаркт": попавший в больницу Стас Пьеха рассказал о состоянии здоровья

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