"Не инфаркт": попавший в больницу Стас Пьеха рассказал о состоянии здоровья
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Российский певец Стас Пьеха, госпитализированный 11 июня с жалобами на боли в сердце, сообщил подписчикам в Instagram о своем здоровье. Он поблагодарил всех, кто переживал за него, передает NUR.KZ.
Ранее мы писали, что Стаса Пьеху госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщил Телеграм-канал Mash, 41-летнему певцу провели экстренную коронароангиографию с чрескожным коронарным вмешательством - это воздействие на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже.
Пьеха вышел на связь со своими подписчиками в Instagram.
"Написали тут обо мне всякого и диагнозы, и выводы, а ведь я и сам не получил еще окончательного вердикта и инструкций, но точно знаю, что не инфаркт, и это уже прекрасно!" - отметил он.
Артист поблагодарил всех за теплые слова поддержки.
"И еще раз хочется сказать спасибо всем, кто проявил небезразличие, заботу, написал теплые слова поддержки и любви! Настолько много посланий, что не знаю сколько уйдет времени на ответы, но от этого очень тепло и радостно! С большой любовью и благодарностью!!! Ваш Стас Пьеха", - написал он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2024495-ne-infarkt-popavshiy-v-bolnitsu-stas-peha-rasskazal-o-sostoyanii-zdorovya/