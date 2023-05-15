Энрике Иглесиас отменил выступления из-за серьезной болезни

Энрике Иглесиас. Фото: instagram.com/enriqueiglesias

48-летний испанский певец Энрике Иглесиас из-за проблем со здоровьем был вынужден отменить запланированные выступления. У артиста выявили серьезное заболевание, об этом он рассказал фанатам.

13 мая артист должен был выступить в Мексике, однако певец сообщил об отмене своего выступления за несколько часов до его начала, пишет британский таблоид Daily Mail.

У Иглесиаса выявили пневмонию, ему запрещены перелеты и необходим покой.

"К моему огромному сожалению, я не смогу выступить на шоу в Мексике. У меня пневмония, врачи посоветовали мне полный покой и запретили садиться в самолет.

Мне искренне жаль отменять это шоу в стране, которая дала мне так много.

Я надеюсь быстро восстановиться и вернуться к вам... Я приношу тысячу извинений и крепко обнимаю всех своих поклонников", - написал Иглесиас.

Отметим, что Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова воспитывают троих детей. Поклонники не знают, узаконил ли Иглесиас отношения с матерью своих детей, но пару часто видят вместе на мероприятиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2020554-enrike-iglesias-otmenil-vystupleniya-iz-za-sereznoy-bolezni/