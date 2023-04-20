Умер 25-летний участник K-pop группы ASTRO Мун Бин

Мун Бин. Фото: instagram.com/officialastro

Солист популярной корейской поп-группы ASTRO Мун Бин был найден мертвым в своей квартире. Музыкант скончался в возрасте 25 лет, сообщает CNN.

Тело знаменитости нашел менеджер исполнителя в его квартире в Сеуле.

На официальной странице музыкальной группы в Instagram официально подтвердили кончину музыканта, написав, что Мун Бин стал звездой на небе. Представители группы также отметили, что близкие погибшего хотят провести тихие похороны с участием семьи, друзей и коллег музыканта.

В 2009 году артист дебютировал в популярном сериале "Цветочки после ягодок", позже в 2016 году присоединился к группе ASTRO, а также выступал в составе подгруппы Moon Bin & Sanha.

Поклонники со всего мира выразили свои соболезнования в аккаунте группы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2017578-umer-25-letniy-uchastnik-k-pop-gruppy-astro-mun-bin/