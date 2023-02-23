"Если бы я его сбила, осталась бы крайней": Супермамасита за рулем авто едва не столкнулась с мотоциклистом (видео)

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева поделилась с подписчиками в Instagram, как едва не попала в аварию и чуть не съехала в кювет, передает NUR.KZ.

О случившемся Алия рассказала своим подписчикам в социальной сети.

"Я чуть не угодила в кювет. Меня аж трясет. Я еду, а впереди меня мотоциклист переворачивается на мотоцикле. Я его не задевала. Он поскользнулся на льду и его мопед отлетел, а он сам валяется на дороге. А я еду. Я резко по тормозам, а машина не тормозит. Гололед.

Представляете, если бы я на него наехала. Машина не останавливалась десять метров. Я руль повернула вправо прям перед ним несколько метров и резко в бок увела машину. И перед кюветом буквально пять сантиметров машина остановилась. Ему повезло. А если бы я его сбила, я бы осталась крайней. Хотя он сам на гололеде перевернулся", — в чувствах поделилась блогерша.

Видео взято со страницы Алии Байтугаевой в Instagram

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2010507-esli-by-ya-ego-sbila-ostalas-by-krayney-supermamasita-za-rulem-avto-edva-ne-stolknulas-s-mototsiklistom-video/