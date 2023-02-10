"Привет, отек, ожог": Динара Кырыкбаева пожаловалась на состояние здоровья

Динара Кырыкбаева. Фото: instagram.com/kyrykbayeva

Певица Динара Кырыкбаева пожаловалась на состояние своего здоровья. Артистка отметила, что она получила ожог, у нее аллергия и отек, однако позитивная Динара старается не унывать, передает NUR.KZ.

Несколькими днями ранее в ленте Динары появилось видео, как она с подругами отдохнула в экзотической стране. Подписчики предположили, что это Таиланд.

Однако заморские фрукты, по-видимому, привели к аллергии. Об этом Динара рассказала в сторис Instagram.

"Пропустила столько мероприятий вчера, сегодня. Не потому что не хотела, просто лицо меня подводит. Я получила ожог. Аллергия, пятна. В общем, сижу дома", - рассказала певица.

Сторис Динары Кырыкбаевой. Скриншот: instagram.com/kyrykbayeva

Динара показала свое фото и отметила, что старалась смотреть на ситуацию с позитивом.

"Это на четвертый день такая была. На пятый была лучше. "До" просто не хочу показывать. Была, как шарик, Чупа-Чупс. Привет, отек, ожог. Кстати, с собой не взяла Супрастин, добрые люди дали. Но я не отчаивалась, максимально старалась не париться из-за лица. Позитив и только позитив", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2008867-privet-otek-ozhog-dinara-kyrykbaeva-pozhalovalas-na-sostoyanie-zdorovya/