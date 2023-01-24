"Я уже задыхаюсь": Супермамаситу госпитализировали с опасными симптомами

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева рассказала, что ее госпитализировали в карете "Скорой помощи". По словам Супермамаситы, у нее началась тахикардия, передает NUR.KZ.

Что с ней произошло, Алия написала в Instagram.

"В общем, я вчера не вышла на связь, потому что мне внезапно стало плохо. Думала, мне просто надо полежать, но сегодня ситуация ухудшилась. Тахикардия 155 ударов в минуту. Меня просто трясло ни с того, ни с сего. Я не могу понять, что со мной происходит. Меня просто начало трясти, начали неметь руки, конечности, нос, просто было чувство, что сейчас все тело онемеет, и я просто свалюсь", - пожаловалась блогерша.

Позже ее забрали в больницу.

"Сейчас сделают ЭКГ. 155 ударов также держатся. Я уже задыхаюсь. У меня началась паника, и меня срочно повезли в больницу. Что-то вкололи, но пульс не снижался. Повезли на "скорой". При такой тахикардии единственный риск - инсульт, остановка сердца. И все. До свидания. Я что, старею? Что-то вливали для снижения пульса. У меня сердце в горле. Это ужасное состояние. Плюс страх", - написала Супермамасита.

Других подробностей о своем состоянии она не рассказала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2006527-ya-uzhe-zadyhayus-supermamasitu-gospitalizirovali-s-opasnymi-simptomami/