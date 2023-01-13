"Ломает все мышцы": экс-супруга Моргенштерна госпитализирована в Дубае (фото)

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, экс-супруга Алишера Моргенштерна, была госпитализирована в Дубае. Она призналась, что так плохо себя чувствует впервые в жизни, передает NUR.KZ.

Дилара жаловалась на свое самочувствие на протяжении нескольких дней. А накануне в Instagram показала карету "Скорой помощи", приехавшую за ней.

Видео взято со страницы Дилары в Instagram.

Что именно произошло с девушкой, пока неизвестно.

"Положили пока в больничку, взяли кровь и тест на ковид. Ломает все мышцы, все болит, каждый кашель до слез. Первый раз в жизни настолько плохо себя чувствую", - призналась инстадива в своем Telegram-канале.

Обеспокоенные фанаты принялись писать ей в комментариях пожелания скорейшего выздоровления, слова поддержки и советы для улучшения самочувствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2005244-lomaet-vse-myshtsy-eks-supruga-morgenshterna-gospitalizirovana-v-dubae-foto/