"Ломает все мышцы": экс-супруга Моргенштерна госпитализирована в Дубае (фото)
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Дилара Зинатуллина, экс-супруга Алишера Моргенштерна, была госпитализирована в Дубае. Она призналась, что так плохо себя чувствует впервые в жизни, передает NUR.KZ.
Дилара жаловалась на свое самочувствие на протяжении нескольких дней. А накануне в Instagram показала карету "Скорой помощи", приехавшую за ней.
Видео взято со страницы Дилары в Instagram.
Что именно произошло с девушкой, пока неизвестно.
"Положили пока в больничку, взяли кровь и тест на ковид. Ломает все мышцы, все болит, каждый кашель до слез. Первый раз в жизни настолько плохо себя чувствую", - призналась инстадива в своем Telegram-канале.
Обеспокоенные фанаты принялись писать ей в комментариях пожелания скорейшего выздоровления, слова поддержки и советы для улучшения самочувствия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2005244-lomaet-vse-myshtsy-eks-supruga-morgenshterna-gospitalizirovana-v-dubae-foto/