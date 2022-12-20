"Таких водителей стоит лишать прав": актриса Дарья Александрова попала в ДТП (видео)

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова стала участницей ДТП, подробностями которого поделилась со своими подписчиками, передает NUR.KZ.

В своем Instagram телеведущая рассказала, что из-за аварии она не смогла попасть на утренний эфир программы, которую ведет.

"Я ехала на свой зеленый свет, ничего не предвещало беды. Девушка решила срочно повернуть. Я ехала прямо, а она мне орет. Она говорит: "Зеленый свет, я еду на зеленый свет". Говорю: "Девушка, я тоже еду ровно на свой же зеленый свет". Вот оно мне надо было перед Новым годом? Там, конечно, все не так сильно, но "поцеловались" мы знатно. Я, блин, так тормозила, ей все равно, она прет!

Вот сидим, ждем, я полицию вызвала. Поначалу поорали друг на друга. Я говорю: "Ты куда едешь?". Она говорит: "Это ты куда едешь?". Она еще говорит: "Перед вами машина выехала, я сразу за ней поехала". Я говорю: "Ну классно, меня-то пропустить надо, я-то прямо еду", - рассказала Дарья.

Позже на место происшествия приехали сотрудники полиции.

"Подошел сначала один сотрудник полиции. Спрашивает, что случилось. Она говорит: "Я ехала на зеленый, а она - на красный". Ей сотрудник говорит: "Ну, если у вас был зеленый, значит и у нее тоже, но вы заходили на поворот, и вам нужно было ее пропустить". Она говорит, что до нее-то машина проехала же и она за ней рванула. Он говорит: "Вам нужно было прямо посмотреть, чтобы убедиться, что прямо на свой зеленый сигнал светофора не едет машина". И вот тут у нее закончились аргументы, и она говорит: "Она, если честно, резко выехала". Блин, как хорошо, что есть камеры", - продолжила свой рассказ Александрова.

Актриса пояснила, что у ее авто оказалась разбита фара и поцарапан бампер.

"Если бы она тоже нажала на тормоз хоть разочек. Она вообще тупо смотрела налево. Если бы она тоже нажала на тормоз, столкновения удалось бы избежать. В итоге моя машина остановила ее машину", - пожаловалась Дарья.

Телеведущая показала сообщение от одного из пользователей соцсети, в котором тот назвал ее "мелочной".

"Во-первых, по мелочам - это снимать бампер, красить, менять полностью фару. Это минимум 300 тысяч тенге. Оценка еще будет, конечно. Но за фару нам уже скинули цену. Это все, не считая потраченного времени и того, что нам предстоит. Во-вторых, и что самое главное, таких водителей правда стоит лишать прав.

Примерьте на себя ситуацию. Я поехала, как загорелся зеленый. Соответственно, скорость не успела вообще набрать. А если, как обычно, 60 км/ч? И навстречу с такой же скоростью? Вы представляете, какие страшные последствия? Когда человек даже не смотрит прямо! Это страшно! Хорошо, детей в машине еще не было", - высказалась знаменитость.

Ситуацию корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств автомашин марок Porsche и Skoda произошло сегодня утром на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова без пострадавших. Данный факт принят в производство сотрудниками управления полиции Бостандыкского района по территориальности", - рассказала пресс-секретарь ДП города.

Внимание! Видео содержит нормативную лексику!

Видео взято из Stories страницы Дарьи Александровой в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2002293-takih-voditeley-pravda-stoit-lishat-prav-aktrisa-darya-aleksandrova-popala-v-dtp-video/