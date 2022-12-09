Представитель Баскова раскрыла его проблемы со здоровьем, из-за которых тот еле ходит

Николай Басков. Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Представитель певца Николая Баскова рассказала о проблемах артиста со здоровьем. По словам Марины Наумовой, "золотой голос России" перенес операцию на ноге. Об этом она заявила Telegram-каналу Shot.

Выступление Баскова на новогоднем концерте "Танцы! Елка! Муз-ТВ", кадры которого выложил Telegram-канал Super, вызвало вопросы у поклонников: некоторым показалось, что артист с трудом стоял на ногах и почти не двигался.

Наумова прокомментировала состояние здоровья певца и опровергла слухи о том, что у Баскова есть какие-то проблемы с венами.

"У Николая были травмированы связки на ноге. Ему сделали операцию. Операцию сделали в Москве прекрасные российские врачи. Сейчас все нормально. Просто какое-то время ему нежелательно лишний раз сгибать ногу. Ходит он сам. Ну, может быть, не очень быстро, но сам. У него не было никаких операций на венах. Там нет никаких костылей, там нет никаких диагнозов", - пояснила она.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2000804-predstavitel-baskova-raskryla-ego-problemy-so-zdorovem-iz-za-kotoryh-tot-ele-hodit/