Решетова рассказала, как едва не погибла во время беременности

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова рассказала, как однажды едва не погибла во время серфинга. При этом модель на тот момент была в положении, передает NUR.KZ.

О случае, который мог бы стать трагическим, Настя рассказала в своем Instagram, когда один из подписчиков спросил, бывали ли у нее панические атаки.

"Никогда не страдала. Один раз была паника, когда меня замесило среди больших волн во время серфинга на Коста-Рике. Был страх, что не хватит воздуха и сил, чтобы выбраться. Я не подозревала тогда, что уже на втором месяце беременности", - поделилась воспоминаниями Решетова.

Модель также призналась, что является для нее главной ценностью в жизни.

"Семья. Возможность продолжения рода, формирование ценностей в своих детях. Любовь. Любовь к ближнему, любовь к себе. Любовь к Всевышнему. Знания. Возможность познания и передачи знаний - тоже большая ценность", - высказалась она.

Анастасия Решетова с сыном. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1998629-reshetova-rasskazala-kak-edva-ne-pogibla-vo-vremya-beremennosti/