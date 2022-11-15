"Благодарна ворам": Вика Боня рассказала, что у нее украли и как она на это отреагировала

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Российская телеведущая Виктория Боня рассказала подробности ограбления, произошедшего в ее квартире. По словам Вики, она точно знает, кто совершил преступление, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее Боня рассказала, что ее квартиру ограбили, пока она была в Париже.

Теперь она решила рассказать, что именно унесли злоумышленники.

"Мне звонят весь день журналисты, чтобы я прокомментировала ситуацию об ограблении. Итак, я точно знаю, что это были те же люди, что и два года назад, когда они обнесли квартиру. Украли даже сейф, который был мегатяжелый. Изумрудики ушли, но они были не в сейфе. Они просто лежали на полочке", - пожаловалась Виктория в Instagram.

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

При этом она внезапно заявила, что благодарна ворам.

"Когда у меня за спиной в горах сходила лавина, которая унесла жизнь человека, я была спокойна. И это была грань просто маленькая, потому что если бы оторвалась веревка, мы бы все погибли. Если там я не переживала, то уж вот за какие-то тряпки, за какую-то ерунду, за какие-то чемоданы, сумки, серьги и так далее я уж точно переживать не буду. Как я себя чувствую? Я себя чувствую божественно, прекрасно. Что есть, то есть.

Я благодарна своим ворам, потому что они у меня неплохие воры. Потому что они мою одежду не брали, по крайней мере, все мои курточки оставили, более или менее старались сильно беспорядок не наводить. Я им за это благодарна", - высказалась Боня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1997222-blagodarna-voram-vika-bonya-rasskazala-chto-u-nee-ukrali-i-kak-ona-na-eto-otreagirovala/