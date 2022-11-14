Вика Боня рассказала, что ее ограбили, пока она была в Париже

Вика Боня. Фото: instagram.com/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня, живущая в Монако, рассказала, что стала жертвой ограбления. По этой причине ей пришлось экстренно вернуться домой из поездки, передает NUR.KZ.

Вика находилась в Париже, когда получила ужасную для себя новость об ограблении жилья. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Пришлось вернуться из Парижа раньше, чем планировала. А все потому что мою квартиру ограбили", - написала Боня.

Какое именно имущество пострадало, телеведущая пока не озвучила, пообещав сообщить подробности позже.

Между тем, подписчики упрекнули Вику в том, что она сообщает в соцсетях о своем отъезде и отсутствии, а также регулярно публично хвастается дорогими покупками - мол, это нарушение элементарных правил безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1997057-vika-bonya-rasskazala-chto-ee-ograbili-poka-ona-byla-v-parizhe/