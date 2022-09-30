Ксения Собчак о ситуации в России: Уехали почти все мои друзья, очень страшно

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак высказалась на тему происходящего в России. Она заявила, что почти все ее друзья уехали из страны. Телеведущая также призналась, что ей "очень страшно и очень всех жалко", передает NUR.KZ.

"Уехали почти все мои друзья. В 18.00 в Москве нет пробок. Очень страшно и очень нас всех жалко. За полгода прошли столько точек «невозврата», что они примелькались. Что ждет завтра и тем более через неделю? Ничего хорошего, это уже ясно", - написала Собчак в своем Instagram.

При этом Ксения поделилась списком того, что помогает ей пережить происходящие события.

"Напишу тут, что спасает и помогает лично мне пережить весь этот мрак: 1. Просмотр сериалов с чужими масштабными проблемами. 2. Йога, особенно дыхательные практики в любимом клубе. 3. Красота вокруг: картины, красивая одежда, музыка, цветы - все , что дарит радость и говорит с тобой на языке мирного времени. 4. Объятия с близкими людьми. Говорить о любви и нежности. Много и часто. 5. Молитва. Звучит странно для меня , понимаю. Сегодня сделала это первый раз в жизни. Стало легче", - призналась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1990337-kseniya-sobchak-o-situatsii-v-rossii-uehali-pochti-vse-moi-druzya-ochen-strashno/