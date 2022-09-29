Умер исполнитель песни Gangsta’s Paradise рэпер Кулио

Рэпер Кулио. Фото: instagram.com/coolio

Американский рэпер и исполнитель песни Gangsta’s Paradise Артис Леон Айви, известный как Кулио, скончался в возрасте 59 лет, передает портал TMZ со ссылкой на его менеджера.

По данным издания, рэпер скончался в Лос-Анджелесе вечером в среду, 28 сентября. Как рассказал его менеджер Джарез, Кулио зашел в ванную в доме его друга и долго не возвращался. И когда хозяин дома отправился за ним, то увидел лежащего на полу артиста.

Прибывшая бригада скорой помощи считает, что причиной смерти стала остановка сердца. Рэперу было 59 лет. Официальная причина смерти пока не установлена.

Кулио начал свою карьеру в Лос-Анджелесе в конце 80-х годов, но обрел популярность только в 1995 году, когда выпустил песню Gangsta's Paradise, ставшую саундтреком к фильму "Опасные умы" с Мишель Пфайффер в главной роли.

Напомним, 27 сентября на 69-м году жизни умер заслуженный артист России Борис Моисеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1990144-umer-ispolnitel-pesni-gangstas-paradise-reper-kulio/