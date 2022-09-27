Анна Заворотнюк о матери: Это самая большая боль моей жизни

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Российская блогерша Анна Заворотнюк высказалась о своей звездной матери. По словам девушки, болезнь Анастасии Заворотнюк для нее является самой большой болью, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц Анны в Instagram пожаловалась блогерше, что у ее матери обнаружили онкологическое заболевание, и призналась, что ее мир "рухнул". В ответ Заворотнюк-младшая постаралась поддержать пользовательницу соцсети.

"Держитесь, моя девочка! Я тоже прохожу через это уже много лет. Это самая большая боль моей жизни. Но вы справляетесь! И ваша мама тоже", - прокомментировала Анна.

Stories Анны Заворотнюк. Скрин: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк ответила на вопрос о состоянии матери. В последний раз информация о здоровье актрисы появлялась летом прошлого года - тогда СМИ рассказали, какие трудности испытывает актриса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1989858-anna-zavorotnyuk-o-materi-eto-samaya-bolshaya-bol-moey-zhizni/