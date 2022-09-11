Умер актер из сериала "Глухарь" Владимир Таныгин

Владимир Таныгин. Фото: ВКонтакте / Вологодский драматический театр

Вчера, 10 сентября, в Вологде умер актер, заслуженный артист России Владимир Таныгин. Печальную новость опубликовал Вологодский драматический театр на своей странице "ВКонтакте".

Прощание с актером пройдет во вторник, 13 сентября, в Вологде.

"Актеры театра искренне соболезнуют Ангелине Евгеньевне, семье, родным и близким Владимира Андреевича", - говорится в сообщении.

Как уточняет издание РБК, Таныгин родился 31 января 1950 года в Душанбе.

Окончил Саратовское театральное училище, в разные годы работал в Душанбинском русском театре им. Маяковского, Оренбургском драматическом театра им. Горького, Красноярском драматическом театре им. Пушкина и омском Театре драмы и комедии «Галерка».

За свою карьеру актер исполнил роли более чем в 40 постановках, в том числе "Душа бессмертна" по произведению Василия Белова, "Вишневый сад" Чехова", "Не все коту масленица" и других.

В сериале "Глухарь" Таныгин сыграл Анатолия Геннадьевича в 30-м эпизоде первого сезона под названием "Кольт". Также он снялся в фильме из трех серий "Случай в аэропорту" и фильме-спектакле "Гамлет".

В 2016 году Таныгину присвоили звание Заслуженного артиста России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1987186-umer-akter-iz-seriala-gluhar-vladimir-tanygin/