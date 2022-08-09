У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Ларс фон Триер. Фото: Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images

Датскому режиссеру и номинанту на премию "Оскар" Ларсу фон Триеру диагностировали болезнь Паркинсона. При этом кинодеятель продолжит работу над текущим проектом, передает Deadline.

"По согласованию с Ларсом фон Триером мы хотим сообщить вам, что у Ларса была диагностирована болезнь Паркинсона <...> Ларс в хорошем настроении, его лечат от симптомов", - сообщила продюсер Луиза Вест, работающая с режиссером.

Тем не менее, несмотря на диагноз, режиссер продолжит работу над проектом Riget Exodus, премьера которого состоится в конце августа этого года. Кинопроект является перезапуском его сериала "Королевство". При этом давать интервью прессе он будет уже реже.

За свою кинокарьеру фон Триер был номинирован на множество престижных кинонаград. Среди них номинация на "Оскар" в категории "Лучшая песня" за мюзикл с Бьерк "Танцующая в темноте". За этот же фильм датского режиссера удостоили Золотой пальмовой ветвью Каннского фестиваля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1982360-u-larsa-fon-triera-diagnostirovali-bolezn-parkinsona/