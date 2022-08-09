Скончалась звезда "Бриолина" актриса Оливия Ньютон-Джон

Оливия Ньютон-Джон. Фото: Instagram/therealonj

В возрасте 73 лет скончалась австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, известная широкой публике по роли в мюзикле "Бриолин". Новость сообщил ее супруг в Instagram.

Актриса на протяжении многих лет боролась с раком груди.

"Дама Оливия Ньютон-Джон мирно скончалась сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это тяжелое время. Оливия была символом побед и надежды на протяжении более 30 лет, разделяя свое путешествие с раком груди", - говорится в сообщении от лица ее супруга Джона Истерлинга.

Рак груди был диагностирован у Оливии Ньютон-Джон еще в 1992 году.

Большинству зрителей она знакома по роли Сэнди в мюзикле "Бриолин", где ее партнером был Джон Траволта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1982305-skonchalas-zvezda-briolina-aktrisa-oliviya-nyuton-dzhon/