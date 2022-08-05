Диас Аблаев рассказал о состоянии Нагимы Ескалиевой, перенесшей операцию (видео)

Нагима Ескалиева и Диас Аблаев. Кадр видео: instagram.com/dias_ablayev

Казахстанская певица Нагима Ескалиева перенесла замену сустава, после чего прошла реабилитацию. Диас Аблаев рассказал о состоянии здоровья звездной мамы, передает NUR.KZ.

О том, что артистке пришлось перенести оперативное вмешательство, Диас ранее рассказал в Instagram.

"Кто не знает, маме недавно заменили коленный сустав. Второй уже", - пояснил Аблаев.

"Заменили мне все. И связки, и сустав, и глаза. Короче, меня "подтюнинговали", - подтвердила Ескалиева.

Позже певец рассказал, как чувствует себя его родительница. Сама Ескалиева пояснила, что провела на реабилитации 10 дней, и призвала всех беречь свое здоровье.

"Благодарим вас за добрые слова! У мамы уже все хорошо, ходит без костылей, скоро будет бегать! Еще раз повторюсь, замена сустава - это не болезнь! Мама здорова! В 2014 мы заменили один сустав, в этом году второй и все прошло хорошо! Пусть все пожелания вернутся вам вдвойне и, самое главное, будьте здоровы", - написал Диас.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1981957-dias-ablaev-rasskazal-o-sostoyanii-nagimy-eskalievoy-perenesshey-operatsiyu-video/