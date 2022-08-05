Актриса Дарья Александрова потеряла деньги, решив помочь больному ребенку (видео)

Дарья Александрова. Кадр видео: instagram.com/dariya_aleksandrova

Актриса, телеведущая и блогерша Дарья Александрова сообщила, что стала жертвой мошенничества со стороны девушек, собиравших средства под предлогом помощи больному ребенку. Знаменитость, не сразу распознав обман, отправила им деньги и разместила у себя в блоге призыв о помощи, передает NUR.KZ.

О случившемся Дарья рассказала в своем Instagram.

"Осторожно, мошенники. Спасибо и низкий поклон оперативникам Ауэзовского РОП. Помогли найти и привезти в Алматы двоих совсем молоденьких мошенниц. С 2019 года они наживались на горе других людей, используя чужие фотографии тяжело больных детишек.

Я им поверила и поделилась с вами этой историей, так как они предоставили все документы, где в графе "мать" была прописана одна из мошенниц. И видео, где по моей просьбе видно и ребенка, и произносится мое имя. Все было подделкой! На видео наложили они свой голос, произнеся мое имя, а графу мать подделали!" - поведала Александрова.

По словам актрисы, девушки, поняв, что их разоблачили, стали просить прощения.

"Девочки вполне себе адекватные, с айфонами, 22-летние. Просили меня простить их, так как их родители не простят. А у меня у голове не укладывается их бессердечность, хладнокровность. Почему за (минимум) три года этой грязной деятельности о своих родителях не думали? Ничего святого (...).

Ей все равно! Им все равно! И я не верю, что такие люди изменятся! Вот честно, облапошили б меня мошенники с моим банковским счетом - я б просто себя поругала за глупость и доверчивость. Но тут на больных детях!" - возмутилась телеведущая.

Знаменитость отметила, что из-за мошенников подрывается доверие к настоящим сборам, требующим срочности.

"Я провела три дня в отделе полиции, отложив все свои дела, всячески помогая следствию, только для того, чтобы и для других этот пример был показательным. Повод задуматься и бросить это гиблое грязное дело! Ну и, конечно, чтобы эти две бессовестные ответили по закону за свои действия! Пожалуйста, продолжайте помогать деткам! Вместе мы сила! Но и тщательно проверяйте всю информацию на предмет подделки", - призвала блогерша.

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

"Девушки 22 и 23 лет были задержаны по подозрению в совершении мошеннических действий через социальную сеть. В полицию Ауэзовского района с заявлением о мошенничестве обратилась известный блогер. По ее данным, две девушки под предлогом помощи больному ребенку, используя поддельные документы, убедили ее разместить пост", - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

В полиции добавили, что по результатам проведенных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в данном преступлении.

"Они жительницы Акмолинской области. На первом же допросе девушки признались в содеянном и раскаялись. Следственные мероприятия по данному факту продолжаются", - пояснил заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов.

Одна из задержанных - спортсменка, занималась тхэквондо.

"В прошлом она уже имела проблемы с законом и привлекалась к ответственности за кражу. Ее "напарница", гр. С. - мастер по маникюру. Сейчас следователи выясняют, был ли этот факт единственным обманом.

Полицейские рекомендуют быть предельно осторожными: при появлении подобных объявлений рекомендуется проверять подлинность аккаунта и физического лица, скрывающегося за ним", - отметили в пресс-службе департамента полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1981886-aktrisa-darya-aleksandrova-poteryala-dengi-reshiv-pomoch-bolnomu-rebenku-video/