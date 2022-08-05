Умер казахстанский певец и композитор Аймурат Мажикбаев

Аймурат Мажикбаев. Фото: instagram.com/aimurat_aktobe

В Актобе скончался 48-летний казахстанский певец и композитор Аймурат Мажикбаев. Его творения исполняли на сцене Майра Мухамедкызы и Димаш Кудайберген, сообщает издание "Диапазон".

В 1997 году Аймурат Мажикбаев окончил Актюбинское культурно-просветительное училище и начал работать в Доме культуры химиков. В политехническом колледже он создал вокальную студию "Саз", молодежный театр "Самғау", поставил несколько спектаклей.

С 2016 года работал солистом в областной филармонии им. Газизы Жубановой.

Аймурат Мажикбаев написал музыку к десяткам известных произведений казахстанской эстрады. Его перу принадлежат такие песни как "Туған жер", "Ақтөбем", "Анашым", "Асыл аға", "Балапаным", песня "Аққуым", которая нередко звучит в репертуаре народной артистки Казахстана Майры Мухамедкызы и Димаша Кудайбергена.

"Он был светлым человеком. Много идей не успел реализовать. Уважительно относился к любому - младше, старше, не имело значения. С молодых лет его знаю, пел очень душевно, это и отличало его от остальных. Культурный, интеллигентный и позитивный был Аймурат", - поделилась концертмейстер Дина Ниязова.

Соболезнования по поводу смерти композитора выразил и Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram. Певец отметил, что с детства любил слушать песни Мажикбаева.

"Спасибо за ваше творчество, за то, что были примером для нас", - написал певец.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1981844-umer-kazahstanskiy-pevets-i-kompozitor-aymurat-mazhikbaev/