"Погибло много людей": Дарья Александрова рассказала о ДТП, сильно повлиявшем на нее

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Актриса и телеведущая Дарья Александрова рассказала о серьезной автомобильной аварии, сильно повлиявшей на ее отношение к вождению других людей. По словам знаменитости, в том ДТП погибло много людей, а она была в одной из машин, передает NUR.KZ.

Один из поклонников поинтересовался у Дарьи в Instagram, почему за рулем всегда ездит она, а не ее супруг.

"Я обожаю ездить за рулем - это первое. Я очень люблю ездить за рулем и орать песни - это второе. Третье: однажды случилась очень сильная авария, где погибло много людей и был за рулем другое человек. Я была в одной из машин.

С тех пор я не могу спокойно сидеть, когда за рулем кто-то, а не я. Всегда кажется, что ты контролируешь лучше. И Сереже легче отдать мне руль и по ходу дела поработать на телефоне, пока мы куда-то едем. Все довольны, все счастливы", - ответила актриса.

Story Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980803-pogiblo-mnogo-lyudey-darya-aleksandrova-rasskazala-o-dtp-silno-povliyavshem-na-nee/