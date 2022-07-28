Певец Шон Мендес отменил мировое турне из-за проблем с психическим здоровьем

Шон Мендес. Кадр из видео: YouTube/Glamour

Канадский певец и автор песен 23-летний Шон Мендес отменил ряд концертов в рамках мирового турне в поддержку альбома Wonder из-за проблем с психическим здоровьем. Об этом он сообщил фанатам в Twitter.

"Как вы знаете, мне пришлось отложить последние несколько недель выступлений, так как я не был полностью готов к тому, какие последствия повлечет за собой мое возвращение. Я начал этот тур с надеждой снова выступать вживую после долгой паузы во время пандемии коронавируса, но реальность такова, что я не был готов", - пишет Мендес.

Он рассказал, что после переговоров с командой и врачами решил взять перерыв, чтобы прийти в себя и набраться сил.

Мендес с сожалением сообщил, что ему придется отложить концерты в Северной Америке, Великобритании и странах Европы. Певец поблагодарил всех за поддержку и пообещал вернуться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980594-pevets-shon-mendes-otmenil-mirovoe-turne-iz-za-problem-s-psihicheskim-zdorovem/