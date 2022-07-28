"История о том, как я облажалась": Жания Джуринская смешно поздравила мужа с юбилеем (видео)

Данияр Хизметов и Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Данияр Хизметов отмечает свое тридцатилетие. Любимая супруга поздравила его с днем рождения, однако при этом попала в забавную историю, передает NUR.KZ.

"Я набирала в заметках поздравительный текст 100 раз: удаляла и печатала снова, каждый раз получается какое то душераздирающее, истеричное письмо к кумиру от ярой, одержимой фанатки. Да потому что сложно вкратце описать мою любовь, уважение и восхищение к тебе, Данияр.

Ты какой-то весь такой идеальный. Я буду тебе рожать, это будет мой подарок на все праздники! Вот Софи тебе на тридцатилетие. С днем рождения, мой ласковый Лев ну или Лева (в сторис поймете, почему Лева, это отдельная история", - написала актриса в своем Instagram.

В Stories Жания показала видео своего поздравления. Как оказалось, при заказе торта она случайно написала другое имя и в результате ей пришлось поздравлять "Леву".

"Смело могу говорить: "Я подарила мужу бабло и тачку, а что дарила ты?" - посмеялась она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980552-istoriya-o-tom-kak-ya-oblazhalas-zhaniya-dzhurinskaya-smeshno-pozdravila-muzha-s-yubileem-video/