Скончался актер Пол Сорвино, сыгравший босса мафии в "Славных парнях"

Пол Сорвино. Фото: Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images

Голливудский актер Пол Сорвино, наиболее известный по роли в фильме Мартина Скорсезе "Славные парни", скончался в своем доме в Индиане в возрасте 83 лет, передает Би-би-си.

Пол Сорвино родился в 1939 году в Бруклине. В 1970-м году состоялся его дебют в полнометражной картине "Где папа?" режиссера Карла Райнера. На протяжении всей карьеры чаще всего исполнял роли гангстеров или полицейских.

Является также отцом известной актрисы Миры Сорвино, которая получила премию "Оскар" в 1996 году за роль в картине Вуди Аллена "Могучая Афродита".

В 1990 году актер снялся в "Славных парнях" Мартина Скорсезе, где сыграл Пола Сисеро - босса одной из преступных группировок. Персонаж был вдохновлен реально существовавшим бруклинским мафиози Полом Варио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980165-skonchalsya-akter-pol-sorvino-sygravshiy-bossa-mafii-v-slavnyh-parnyah/