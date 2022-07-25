Умер звезда фильмов "Титаник" и "Омен"

Дэвид Уорнер. Фото: David Livingston/Getty Images

Умер британский актер Дэвид Уорнер, запомнившийся многим по фильмам "Титаник" и "Омен". Ему было 80 лет. Трагическую новость сообщила семья актера.

Артист страдал от онкологического заболевания, пишет The Sun. Последние дни Дэвид Уорнер провел в доме престарелых Денвилл-холл, где предоставляется уход профессиональным актерам и представителям других театральных профессий.

Как сообщили корреспондентам родственники известного актера, в течение последних 18 месяцев Уорнер принимал свой диагноз с характерными благосклонностью и достоинством.

За свою карьеру Дэвид Уорнер исполнил около 200 ролей в большом кино и сериалах. Актер снимался а таких известных картинах как "Омен", "Трон", "Титаник", "Затерянный мир", "Планета обезьян" и "Бандиты во времени", также исполнил одну из ролей в культовом сериале "Твин Пикс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1980135-umer-zvezda-filmov-titanik-i-omen/