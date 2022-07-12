"Могло случиться что угодно": Супермамасита рассказала, как спасла лежащего на дороге человека (фото)

Алия Байтугаева. Фото: instagram.com/super.mamasita

Блогерша Алия Байтугаева рассказала, как ночью помогла человеку, лежащему без сознания на дороге, передает NUR.KZ. Она отметила, что с ним могло случиться все, что угодно.

О произошедшем случае Супермамасита поведала в своем Instagram.

"Это произошло ночью. Мы тихо ехали и увидели лежащего без сознания человека. Но когда видишь такое на дороге, думаешь: "Боже, я счастливый человек! У меня все есть: семья, здоровье, дети, любящий муж, любимая работа!" -призналась блогерша.

Story Супермамаситы. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Вместе с мужем Алия вызвала медиков "скорой помощи".

"Мужик - алкоголик. С ним могло случиться все, что угодно: от инсульта до обморожения. Мы не судьи, мы можем лишь подать руку помощи. Наше дело - помочь и поехать дальше. Что мы и сделали. Не знаю, что с ним было дальше. Думаю, наутро он вышел их больницы и пошел похмеляться", - прокомментировала ситуацию Супермамасита.

Story Супермамаситы. Скрин: instagram.com/super.mamasita

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1978048-moglo-sluchitsya-chto-ugodno-supermamasita-rasskazala-kak-spasla-lezhaschego-na-doroge-cheloveka-foto/