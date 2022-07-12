Умер автор музыкальной темы фильмов про Джеймса Бонда Монти Норман

Монти Норман. Фото: montynorman.com

Британский композитор и автор основной музыкальной темы фильмов про Джеймса Бонда Монти Норман скончался на 95-м году жизни после болезни, об этом сообщается на его сайте.

"С грустью сообщаем новость о том, что Монти Норман скончался 11 июля 2022 года после непродолжительной болезни", – говорится в заявлении.

Монти Норман начал свою карьеру певца в конце 50-х в джазовых биг-бэндах и на телешоу, в том числе у Бенни Хилла. Сочинять музыку он стал в конце 60-х годов. Норман писал композиции для Клиффа Ричарда, Томми Стила, Боба Хоупа и Каунта Бейси, а также для мюзиклов и кино.

Помимо фильмов о Джеймсе Бонде, Монти участвовал в написании музыки к картинам "Кто такая Сильвия?", "Сделайте мне предложение", "Быстрее, пока они не поймают нас", "Зови меня Бвана", "Два лица доктора Джекила" и другим.

В июне скончался известный советский и российский певец Юрий Шатунов, солист группы "Ласковый май".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1977978-umer-avtor-muzykalnoy-temy-filmov-pro-dzheymsa-bonda-monti-norman/